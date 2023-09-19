Главные новости за 19 сентября. Кубань, Крым, Адыгея

В Краснодарском крае за последнюю неделю выявили 241 случай коронавируса. Это на 51 случай больше, чем неделей ранее.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассматривает Кубань как самый важный регион для работы на юге России. Об этом глава республики рассказал на встрече с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым.

Краснодарское УФАС проведет проверку ценообразования на бензин и дизельное топливо после повышения на региональных АЗС.

«РИА Новости» сообщило, что тик-токер Даню Милохина, недавно улетевшего в Дубай, объявили в розыск по заявлению военкомата Анапы.

На территории строящегося «Парка Облаков» в парке «Краснодар» открыли часть пешеходного участка.

В Геленджике спустя сутки потушили крупный природный пожар. На пике его площадь достигала 13 га.

За последнюю неделю на большинстве рынков Краснодара стоимость свинины увеличилась на 10% или 10-30 руб. в зависимости от категории мяса. Это произошло на фоне сразу серии вспышек африканской чумы свиней на предприятиях Кубани

Компания «Аэродинамика» объявила, что активное строительство аэровокзального комплекса аэропорта «Краснодар» начнется уже в октябре 2023 года.

Прокуратура сообщила, что за 2,5 года около 7,5 тыс. должностных лиц Краснодарского края скрыли доходы более чем на 382 млн руб.

Футбольный клуб «Краснодар» по пенальти обыграл московское «Динамо» в матче четвертого тура группового раунда Кубка России.

Земельные участки и нежилые помещения компании «Аквамарин», учредителем которой является экс-кандидат на пост мэра Новороссийска Александр Вертеба, продали на торгах за 282,6 млн руб.

В Краснодаре на 88-м году жизни скончался заслуженный тренер СССР и России по прыжкам на батуте Виталий Дубко.

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