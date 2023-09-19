Имущество фирмы экс-кандидата в мэры Новороссийска продали за 282 млн рублей

Земельные участки и нежилые помещения компании «Аквамарин», учредителем которой является экс-кандидат на пост мэра Новороссийска Александр Вертеба, продали на торгах за 282,6 млн руб. Об этом сообщается в материалах Единого федерального реестра сведений о банкротстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

В единый лот входят два нежилых помещения общей площадью 3,5 тыс. кв. м, а также два земельных участка общей площадью 8,5 тыс. кв. м в селе Цемдолина в Новороссийске (ул. Промышленная, 1). Стартовая цена лота составляла 122,8 млн руб. Имущество банкрота приобрел предприниматель из Воронежской области Владимир Слюсарев.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Аквамарин» зарегистрировано в 2007 году в Новороссийске. Основной вид деятельности — торговля оптовая прочими потребительскими товарами. Учредители — Александр Вертеба (50% УК) и Александра Панфилова (50% УК). Выручка компании за 2021 год составила 2 млн руб., убыток — 174,9 млн руб. В апреле 2022 года в отношении предприятия открыто конкурсное производство по заявлению ЗАО «Славпром» из-за долга в 7 млн руб. Арбитражным управляющим назначен Константин Павлушин.

Учредитель ООО «Аквамарин» Александр Вертеба в 2016 году зарегистрировался кандидатом на пост мэра Новороссийска. Тогда городская дума подавляющим большинством голосов избрала на пост главы муниципалитета Игоря Дяченко.

В январе 2021 года Арбитражный суд Краснодарского края привел в исполнение на территории России решение Международного коммерческого арбитражного суда при Торгово-промышленной палате Украины по иску одесской компании «Пищевик» к ООО «Аквамарин». Ответчик задолжал кредитору около 20 млн руб.

Тат Гаспарян

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