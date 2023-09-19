На Кубани зафиксировали рост заболеваемости коронавирусом

В Краснодарском крае за последнюю неделю выявили 241 случай коронавируса. Это на 51 случай больше, чем неделей ранее, сообщает региональный оперштаб.

В Краснодаре выявили более 120 случаев, в Сочи — свыше 50, в Новороссийске — около десяти. В Тихорецком районе зарегистрировали семь заболевших, в Динском районе — шесть, в Армавире, Геленджике и Успенском районе — по пять, в Славянском районе — четыре. Еще по три случая выявили в Горячем Ключе, Кавказском, Новопокровском, Северском и Усть-Лабинском районах, по два — в Кореновском, Лабинском и Новокубанском районах.

Всего с начала пандемии на Кубани коронавирус подтвердили у 364 641 жителей. Из них с выздоровлением выписали 353 180 человек, скончались 11 220 пациентов, в том числе один за последнюю неделю.

Татьяна Ручкина

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram