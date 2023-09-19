Лукашенко назвал Краснодарский край ключевым регионом для работы в РФ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассматривает Кубань как самый важный регион для работы на юге России. Об этом глава республики рассказал на встрече с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым, говорится на сайте президента Белоруссии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: сайт президента республики Беларусь Фото: сайт президента республики Беларусь

«В последнее время мы пришли к тому, что нам надо в России определяться по ключевым регионам, откуда можно работать на соседние регионы. Кубань мы рассматриваем как ключевой регион, где мы должны "заземлиться"»,— отметил лидер Белоруссии.

Александр Лукашенко выразил желание создать в регионе хаб для производства техники и, при необходимости, обучения людей. Сотрудничество планируется по таким направлениям, как сельское хозяйство, машиностроение и производство лифтов.

По итогам 2022 года товарооборот между Краснодарским краем и Белоруссией составил почти 557 млн долларов, что на 60% больше показателей 2021 года. В этом году наращивание оборота продолжается: за семь месяцев он превысил 337 млн долларов.

Георгий Ефименко

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