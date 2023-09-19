«Краснодар» вырвал победу у «Динамо» в матче Кубка России по футболу

Футбольный клуб «Краснодар» по пенальти обыграл московское «Динамо» в матче четвертого тура группового раунда Кубка России по футболу Пути РПЛ. Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу «быков».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ФК «Краснодар» Фото: ФК «Краснодар»

Основное время матча закончилось ничейным счетом 1:1. При этом почти половину встречи клуб из столицы Кубани уступал в счете: на 29-й минуте гол забил новичок «динамовцев» Битело. Однако на 69-й минуте счет сравнял бразильский полузащитник «Краснодара» Кади, уведя клуб от поражения.

В серии пенальти подопечные Владимира Ивича оказались сильнее, забив четыре мяча. Авторами голов стали Кади, Кокшаров, Черников и Ленини. Один мяч не смог забить Батчи. «Динамо» смогло лишь дважды взять ворота Станислава Акгацева.

По итогам встречи у «Краснодара» и «Динамо» по пять очков в турнирной таблице. Лидером группы остается московский «Спартак» — 10 очков. Последнее место с тремя баллами занимает «Пари НН».

Следующий матч «Краснодар» проведет 24 сентября: в рамках Чемпионата России он будет принимать на своем поле «Урал» из Екатеринбурга.

Александр Орлов

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