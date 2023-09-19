На Кубани проверят обоснованность стоимости бензина и дизтоплива

Краснодарское УФАС проведет проверку ценообразования на бензин и дизельное топливо. Об этом сообщает Оперативный штаб региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Поручение о проведении проверки было направлено центральным аппаратом Федеральной антимонопольной службы.

«Будет проанализирована цепочка формирования ценообразования от закупки на нефтеперерабатывающем заводе до реализации потребителю»,— говорится в сообщении.

В случае если специалисты выявят нарушения, в отношении недобросовестных организаций будут приняты меры «антимонопольного реагирования».

Согласно данным Росстата, цены на бензин в Краснодарском крае за неделю увеличились на 0,65% (+0,37 руб.), на дизтопливо на 1,7% (+1,06 руб.). Ранее в Минэнерго края заявили, что дефицит топлива, фиксируемый в крае, связан с загруженностью железных дорог в период курортного сезона. В то же время запасов топлива и поставок достаточно для закрытия потребительского спроса.

Анастасия Донскова

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