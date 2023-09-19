Скончался почетный гражданин Краснодара и заслуженный тренер СССР Виталий Дубко

На 88-м году жизни скончался почетный гражданин Краснодара и Герой труда Кубани Виталий Дубко, сообщил в своем Telegram-канале министр физической культуры и спорта Краснодарского края Серафим Тимченко. Виталий Дубко являлся заслуженным тренером СССР и России по прыжкам на батуте.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Серафима Тимченко Фото: Telegram-канал Серафима Тимченко

Он подготовил первых в истории олимпийских чемпионов по прыжкам на батуте. Тренер разработал уникальные методики подготовки спортсменов высокого класса. Мэр Краснодара Евгений Наумов назвал Виталия Дубко лучшим тренером мира по прыжкам на батуте.

Виталий Дубко занимался тренерской работой с 1965 года. Он подготовил более 100 чемпионов, среди которых победители Олимпийских игр Александр Москаленко и Ирина Караваева. В 2000 году Международная федерация прыжков на батуте признала господина Дубко лучшим тренером XX века.

В Краснодаре его именем названа спортивная школа.

Татьяна Ручкина

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