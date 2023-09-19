На рынках Краснодара свинина подорожала за неделю на 10%

За последнюю неделю на большинстве рынков Краснодара стоимость свинины увеличилась на 10% или 10-30 руб. в зависимости от категории мяса. Об этом сообщает «Кубань Информ» со ссылкой на пресс-службу мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

На Сенном рынке и в «Экспо-центре» поставки мяса, которое везут из Павловского и Гулькевичского районов, сократились вдвое. При этом в этих точках, а также на «Городских ярмарках» и продуктовом рынке ООО «Лэтсар» (поставщик — «Агрокомплекс» имени Н.И. Ткачева) стоимость продукции увеличилась вдвое.

На «Городских ярмарках» и Восточном рынке объемы поставок свинины не изменились. На последнем пока на прежнем уровне держится и цена.

С начала сентября в нескольких районах Краснодарского края зафиксировали вспышки африканской чумы свиней (АЧС). В связи с этим на предприятиях начали уничтожать животных. Всего в регионе ликвидируют более 12 тыс. свиней.

Татьяна Ручкина

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