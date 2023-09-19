В Геленджике ликвидировали крупный лесной пожар

В районе села Возрождение муниципального образования город-курорт Геленджик ликвидировали крупный лесной пожар площадью 2 га. Об этом сообщила пресс-служба Министерства природы Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба министерства природы Краснодарского края Фото: пресс-служба министерства природы Краснодарского края

На ликвидацию возгорания пожарным потребовалось около суток. Сообщается, что причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.

«Учитывая сложный рельеф местности — очаг возгорания находился на склоне горы. В качестве средств пожаротушения были использованы ранцевые лесные огнетушители, воздуходувки, а также шанцевый инструмент»,— говорится в сообщении.

На тушении задействовали вертолет Ми-8МТВ, который в общей сложности произвел 10 сбросов воды. В ликвидации возгорания принимали участие 160 человек, в том числе волонтеры, и 28 единиц спецтехники.

Ранее в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю сообщили о том, что в районе Геленджика произошел лесной пожар площадью 2 га. По данным администрации города, огонь распространился на площади 35 тыс. кв. м.

Анастасия Донскова

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