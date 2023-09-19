В парке «Краснодар» открыли пешеходный участок «Парка Облаков»

На территории строящегося «Парка Облаков» в парке «Краснодар» открыли часть пешеходного участка. Об этом сообщил фотограф Евгений Таранжин в Telegram.

Участок пролегает вдоль Японского сада до футбольного манежа академии ФК «Краснодар».

«Можно уже немного прогуляться там и посмотреть на некоторые его элементы»,— сообщил господин Таранжин.

Открытие «Парка Облаков» запланировано на апрель 2025 года. Для его создания была обустроена искусственная возвышенность, достигающая 27 м. «Парк Облаков» займет 19 га площади. На его территории к настоящему времени высадили 60 тыс. единиц растений.

Анастасия Донскова

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