Аэровокзальный комплекс аэропорта в Краснодаре начнут строить в октябре

Активное строительство аэровокзального комплекса аэропорта «Краснодар» начнется уже в октябре 2023 года. Об этом в эфире Business FM рассказал руководитель по взаимодействию с госорганами компании «Аэродинамика», управляющей аэропортами Краснодара, Сочи и Анапы, Сергей Черномаз.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба группы компаний «Аэродинамика» Фото: Пресс-служба группы компаний «Аэродинамика»

«Мы как инвестор приступили к строительству нулевого цикла — выполнены все подготовительные работы. Сейчас идет заливка бетонного основания. Также идут работы по гидроизоляции для того, чтобы с октября приступить к активной заливке свай и возведению самого аэровокзала»,— отметил Сергей Черномаз.

Он подчеркнул, что построить комплекс планируется за два года. Сопутствующие проекты — дороги и перрон — синхронизируют с вводом в эксплуатацию аэровокзального комплекса. Завершить все работы планируют в начале 2027 года. Площадь комплекса составит более 80 тыс. кв. м.

Общий объем инвестиций превысит 50 млрд руб. Половину из них будет вложено «Аэропортом Краснодар». Из бюджета региона на строительство дорог выделят около 10 млрд руб.

Строительство аэропорта будет идти при участии федерального финансирования — в 2026–2027 годах правительство РФ направит на реализацию проекта 8,2 млрд руб., в том числе на создание перрона для стоянки воздушных судов и объектов аэропортовой и коммунальной инфраструктуры.

Татьяна Ручкина

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