Нагорный Карабах согласился принять гуманитарные грузы через Лачин и Агдам

Власти Нагорно-Карабахской республики (НКР) согласились пропустить одновременно гуманитарные грузы по Лачинскому коридору (из Армении) и Агдамской дороге (из Азербайджана). С таким предложением к ним ранее обратились российские миротворцы и Международный комитет Красного Креста (МККК). Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информационный штаб региона.

«Учитывая углубляющуюся катастрофу и ситуацию с безопасностью в стране, власти Республики Арцах (армянское название Нагорного Карабаха.— "Ъ") решили принять совместное предложение степанакертского офиса МККК и командования российской миротворческой группировки по синхронной транспортировке гуманитарных грузов через Лачинский коридор по трассе Горис (Армения)—Степанакерт (Нагорный Карабах) и по дороге Агдам (Азербайджан)—Степанакерт на машинах МККК (товары иностранного происхождения)»,— говорится в сообщении центра.

В сообщении информцентра Нагорного Карабаха отмечается, что синхронная транспортировка гуманитарных грузов необходима для нейтрализации угроз жизни и здоровью граждан республики, а также обеспечения дальнейшей транспортировки гуманитарных грузов по Лачинскому коридору.

Информцентр также заявил, что посредники работают над организацией встречи между официальными представителями НКР и Азербайджана, чтобы смягчить напряженную гуманитарную ситуацию и ситуацию с безопасностью в республике.

Лачинский коридор был заблокирован с декабря 2022 года. Тогда проезду препятствовали азербайджанские активисты. После азербайджанские власти установили на въезде в коридор КПП. Закрытие дороги объяснили тем, что Армения незаконно снабжает оружием Нагорный Карабах. На это армянские активисты блокировали проезд азербайджанских гуманитарных грузов через дорогу Агдам—Ханкенди. 12 сентября 2023 года Азербайджан согласился одновременно открыть дороги в Степанакерт через Агдам и Лачин.

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