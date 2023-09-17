Главные новости за 17 сентября. Кубань, Крым, Адыгея

В первом полугодии 2023 года спрос на новые легковые автомобили на платформе «Авито Авто» в Краснодарском крае вырос на 22,3% в сравнении с июлем—декабрем прошлого года. Средняя цена нового авто составила 3,195 млн руб. Наибольшим спросом пользовалась LADA (ВАЗ) Granta. На эту марку пришлось 15,6% продаж. По объему предложения лидерами стали китайские бренды. Их доля год к году выросла на 32,2% и достигла почти 40%.

В Краснодаре растет число врачебных ошибок в пластической хирургии и косметологии.

Глава СКР Александр Бастрыкин потребовал у руководителя СУ СК России по Краснодарскому краю Андрея Маслова доклад о ходе расследования уголовного дела о нарушении прав дольщиков в Анапе

ФК «Сочи» расторг контракт с Дмитрием Хохловым. Главный тренер клуба покинул пост по обоюдному согласию сторон. Его место займет Александр Точилин.

В Анапе на территории СНТ «Мечта» потушили пожар площадью 800 квадратных метров.

Эффект от внедрения бережливых технологий на Кубани может достигнуть 217 млрд руб. Национальный проект «Производительность труда» реализуют в Краснодарском крае с 2018 года. В нем участвуют более 280 предприятий Кубани, занятых в базовых несырьевых отраслях экономики. Сейчас эффект от внедрения бережливых технологий на производствах Кубани оценивают в 48 млрд руб.

В Краснодаре вечером 16 сентября от удара током погиб 14-летний мальчик. Трагедия произошла на восьмом километре железнодорожного пути станции Пашковская Северо-Кавказской железной дороги. В это же день в Кущевском районе пьяный водитель насмерть сбил велосипедиста с ребенком, а в Адыгее в ДТП пострадали восемь человек, включая троих детей.

С 18 сентября, перестают действовать ограничения для большегрузных машин на участке трассы М-4 от Джубги до Горячего Ключа.

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