В Анапе тушат пожар площадью 800 квадратных метров

В Анапе на территории СНТ «Мечта» горит сухая трава. Площадь пожара достигает 800 кв. м. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю.

Сигнал диспетчеру Анапского пожарно-спасательного гарнизона поступил в 15:29. Пожарные прибыли на место происшествия в 15:45. В тушении возгорания участвуют от РСЧС 65 человек личного состава, 19 единиц техники, в том числе от МЧС России 39 человек личного состава, 10 единицы техники.

Утром 17 сентября ГУ МЧС России по Краснодарскому краю объявило штормовое предупреждение по чрезвычайной и высокой пожарной опасности на территории Кубани. В сообщении говорилось, что местами в северной половине и юго-восточных районах региона сохранится чрезвычайная пожароопасность 5-го класса. Кроме того, в некоторых местах, включая Краснодар и Черноморское побережье (исключая Сочи), сохранится высокая пожароопасность (ВПО) 4-го класса.

Маргарита Синкевич

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