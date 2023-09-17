Эксперт: В Краснодаре растет число врачебных ошибок в пластической хирургии и косметологии

17 сентября отмечается Всемирный день безопасности пациентов, учрежденный по инициативе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) для привлечения внимания к этой проблеме на международном уровне.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: loon.site Фото: loon.site

Как пишет «Коммерсантъ», вероятность смерти пациента в результате несчастного случая в медицинской практике, по данным ВОЗ, составляет 1:300. «Около трех млн человек в мире умирает ежегодно вследствие небрежности или по недосмотру медицинских работников. Определенный вред наносится каждому десятому пациенту, при этом в более чем половине случаев он мог бы быть предотвращен»,— сообщает издание.

Директор Центра по защите прав граждан в сфере здравоохранения «Право на здоровье» Николай Чернышук рассказал «Ъ-Кубань», что в Краснодарском крае число обращений, связанных с некачественным оказанием медицинской помощи, с расчетом на душу населения сопоставимо с аналогичными показателями в других регионах России.

По словам врача и юриста, немного отличается структура таких обращений. В среднем по России по числу жалоб пациентов на некачественное оказание медицинской помощи лидирует сфера акушерства и гинекологии. В Краснодаре, как и в Москве, к первому месту в этом плане приближаются пластическая хирургия и процедуры в сфере индустрии красоты.

«По информации СК России по Краснодарском краю, количество обращений по поводу оказания некачественной медицинской помощи сокращается. При этом мы отмечаем рост обращений с целью получения компенсации вреда здоровью и морального вреда, понесенных в результате врачебной ошибки, в гражданско-правовом аспекте. Люди не стремятся посадить врачей в тюрьму, но хотят получить компенсацию за нарушения в стоматологии, при косметологических инъекциях, пластических операциях в надежде на то, что получится что-то исправить»,— поясняет эксперт.

Николай Чернышук рекомендует проявлять бдительность при выборе медработника и клиники. Следует убедиться, есть ли у медучреждения лицензия, а у врача диплом и действующие сертификаты на оказание именно тех услуг, которые он предоставляет. «У нас были случаи выявления поддельных дипломов, а также случаи, когда, к примеру, хирург по образованию занимается эндоскопическими методами исследованиями, проводит гастро- и колоноскопию. Этому следует уделить особенно большое внимание, если планируется серьезная медпомощь, операция. Если это прием у кардиолога или терапевта, то здесь можно и нужно получить второе мнение»,— советует врач.

Как ранее писал «Ъ-Кубань», в Краснодаре родители умершего новорожденного требуют компенсацию 25 млн руб.

Маргарита Синкевич

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