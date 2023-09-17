Эффект от внедрения бережливых технологий на Кубани может достигнуть 217 млрд рублей

В Краснодарском крае работает более тысячи предприятий, которые подходят под критерии национального проекта «Производительность труда». Если они станут участниками нацпроекта, ежегодный экономический эффект увеличится до 217 млрд руб. Сейчас эффект от внедрения бережливых технологий на производствах Кубани оценивают в 48 млрд руб. Об этом «Ъ-Кубань» сообщил министр экономики региона Алексей Юртаев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: администрация Краснодарского края Фото: администрация Краснодарского края

«Национальный проект “Производительность труда” играет весомую роль в формировании устойчивой экономики региона и страны в целом. Повышение внутренней эффективности компании непосредственно влечет за собой рост доходов предприятия и зарплат сотрудников, а, следовательно, увеличиваются налоговые отчисления у региональных бюджетов. Чем больше таких предприятий, тем крепче экономика. Повышение производственной эффективности является одним из лучших методов для противостояния санкционному давлению»,— считает Алексей Юртаев.

Национальный проект «Производительность труда» реализуют в Краснодарском крае с 2018 года. В нем участвуют более 280 предприятий Кубани, занятых в базовых несырьевых отраслях экономики. Регион выполнил плановый показатель по привлечению предприятий до конца 2024 году. Лидерами по внедрению принципов бережливости стали обрабатывающие производства — 45%, второе место разделили сельское хозяйство и транспорт — по 18%, предприятия торговли на третьем — 12%. В целом на предприятиях в среднем по результатам работы время протекания процесса сокращается на 27 %, а выработка на потоке увеличивается на 39%.

«Инструменты бережливого производства, которые внедряют эксперты Регионального центра компетенций совместно с рабочей группой предприятия, адаптируются под любое направление бизнеса. Они универсальны и позволяют, в первую очередь, снизить себестоимость продукции за счет устранения потерь и простоев, сократить количество брака и лишние передвижение сотрудников и техники, создать эргономичные рабочие места»,— отметил министр.

По словам Алексея Юртаева, активность кубанских предприятий подтверждается опережающими темпами реализации национального проекта «Производительность труда». На некоторых из них эксперты Регионального центра компетенций смогли добиться максимальных показателей: сокращения времени протекания процесса на 69%, уменьшения запасов в два раза, увеличения выработки на 350%.

Маргарита Синкевич

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