В Адыгее в ДТП пострадали восемь человек, включая троих детей

В Адыгее в 13:00 16 сентября произошло ДТП, в котором пострадали восемь человек, в том числе три ребенка. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Адыгея.

Авария произошла на участке автодороги А-160, возле аула Пчегатлукай Теучежского района. Сотрудники следственно-оперативной группы и Госавтоинспекции предварительно установили, что 28-летний водитель иномарки выскочил на встречную полосу, где столкнулся с ГАЗелью. Последней управлял 46-мужчина. После удара ГАЗель врезалась в металлическое ограждение. Иномарка продолжила движение и врезалась в ВАЗ-21103, двигавшийся в попутном направлении.

В результате ДТП травмы различной тяжести получили водитель и пассажиры иномарки. Мужчина вез двух женщин 30 и 38 лет и четырехлетнюю девочку. Все они жители Теучежского района и города Адыгейска.

Госпитализированы и пассажиры ГАЗели — жители Карачаево-Черкессии: две женщины 66 и 69 лет, десятилетний мальчик и восьмилетняя девочка. Полицейские проводят проверку, по результатам которой будет вынесено процессуальное решение.

Маргарита Синкевич

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