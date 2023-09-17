На Кубани спрос на новые автомобили в 2023 году вырос на 22,3%

По данным «Авито Авто», в первом полугодии 2023 года спрос на новые легковые автомобили на платформе в Краснодарском крае вырос на 22,3% в сравнении с июлем-декабрем прошлого года. Средняя цена нового авто в первой половине текущего года в регионе составила 3,195 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

«Несмотря на все сложности рынок оживает. Динамика продаж легковых автомобилей в лизинг за первое полугодие положительная. Мы фиксируем прирост более 100% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Наблюдаем дефрагментацию спроса по маркам. Увеличилась доля китайских концернов, при этом сохраняется привычный интерес к российским и европейским производителям. Люди как покупали автомобили, так и покупают. У кого-то подходит время обновить транспорт, кто-то смотрит, как стабилизируется ситуация и решается на покупку»,— отмечает региональный директор по ЮФО и СКФО компании «Интерлизинг» Игорь Тесленко.

Общий рост цен по новым легковым автомобилям, как сообщили «Ъ-Кубань» в «Автостат Инфо», год к году составил 11%. Больше всего подорожали американские и европейские бренды — на 122 и 45% соответственно.

Из-за волатильности рубля люди стремятся купить машину до следующего скачка цен, считает генеральный директор компании «Мой Автопрокат» Дмитрий Матвеев. По мнению эксперта, спрос и дальше будет превышать предложение, так как ослабление рубля и постоянно растущие цены стимулируют автолюбителей покупать машины. «Люди вкладывают сбережения в автомобили, потому что они ликвидные. И если задаться целью, их можно за пару дней продать»,— говорит господин Матвеев.

Спрос на легковые машины с пробегом, по данным «Авито Авто», на Кубани в первой половине 2023 года остался на уровне предшествующего полугодия. Средняя цена автомобиля с пробегом в регионе составила 890 тыс. руб.

Первое место по доле предложения на рынке автомобилей с пробегом заняли российские бренды (24%), второе — японские производители (22,4%), третье — немецкие (19,3%), четвертое — корейские, а пятое — американские бренды.

Маргарита Синкевич

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