Бастрыкину доложат о ходе расследования уголовного дела о нарушении прав дольщиков в Анапе

Глава СКР Александр Бастрыкин потребовал у руководителя СУ СК России по Краснодарскому краю Андрея Маслова доклад о ходе расследования уголовного дела о нарушении прав дольщиков в Анапе. Об этом сообщает Информационный центр СК России в своем телеграм-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Жительница Анапы позвонила на единую многоканальную линию Информационного центра СК России. Женщина выразила несогласие с ходом установления обстоятельств нарушения прав участников долевого строительства многоквартирного дома в ЖК «Приоритет». Уголовное дело расследует СУ СК России по Краснодарскому краю.

Заявительница купила в указанном комплексе квартиру в 2021 году. ЖК построен, но застройщик ООО СЗ «ГСК» ключи от квартиры женщине не отдает. По словам пострадавшей, он требует дополнительно внести крупную денежную сумму. Сейчас женщина с несовершеннолетним ребенком жилье арендует.

Маргарита Синкевич

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