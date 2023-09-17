В Кущевском районе пьяный водитель насмерть сбил велосипедиста с ребенком

В 19:20 16 сентября, в Кущевском районе Краснодарского края произошло ДТП с двумя погибшими. Об этом «Ъ-Кубань» сообщила начальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения и взаимодействия со СМИ УГИБДД ГУ МВД России по краю Ирина Заватская.

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ДТП произошло на автодороге «с. Красное — х. Ср. Чубурки» 8 км + 600 м. Водитель автомобиля «Лада Гранта» (мужчина 36 лет) наехал на велосипедиста, который двигался по краю проезжей дороги в попутном направлении. В результате погибли двое — велосипедист 29 лет и его пассажирка — девятилетняя девочка.

«Сотрудники Госавтоинспекции выяснили, что водитель автомобиля находился в состоянии опьянения. Возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 264 УК РФ. Госавтоинспекция Кубани также напоминает пешеходам и велосипедистам о необходимости защитить себя световозврашающими элементами в темное время суток»,— сказала Ирина Заватская.

Маргарита Синкевич

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