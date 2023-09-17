В Краснодаре подросток погиб от удара током на железнодорожных путях

В Краснодаре вечером 16 сентября от удара током погиб 14-летний мальчик. Трагедия произошла на восьмом километре железнодорожного пути станции Пашковская Северо-Кавказской железной дороги. Об этом сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.

Чтобы сократить путь, ребенок попытался перелезть через один из вагонов грузового состава. От удара электрической дугой от контактной электросети мальчик скончался на месте происшествия.

Краснодарским следственным отделом на транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 263 УК РФ (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена). Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Маргарита Синкевич

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