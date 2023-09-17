На Кубани доля китайских автомобилей на рынке выросла на 32%

По данным «Авито Авто», в январе-июне 2023 года в Краснодарском крае лидерами по доле предложения на рынке новых автомобилей стали китайские бренды. На них пришлось 38,6% предложения новых машин на платформе. Это на 32,2% больше, чем городом ранее.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

На второй позиции — японские марки, на долю которых пришлось 38,4% предложения (годом ранее показатель составлял 20,5%), на третьей — российские бренды с долей 10,5% (в аналогичный период прошлого года — 5,5%), на четвертой — немецкие производители, а на пятой – корейские марки.

Генеральный директор компании «Мой Автопрокат» Дмитрий Матвеев считает, что доля китайского автопрома в общем объеме продаж в 2023 году может вырасти до 50%. «А ведь до санкций отношение у соотечественников к "китайцу" было настороженное: они не были уверены, смогут ли со временем выгодно продать приобретенный актив. Сейчас ситуация изменилась — за рынок России активно борются многие китайские производители, дают акционные цены и т. д. Автосалоны предлагают на китайские модели специальные скидки, которых нет на европейские марки»,— рассказывает эксперт.

Как ранее писал «Ъ-Кубань», в Краснодарском крае спрос на новые легковые автомобили в первой половине 2023 года вырос на 22,3% . Средняя цена новой машины составила 3,195 млн руб. В среднем по России новые автомобили подорожали 11%. Больше всего выросла стоимость американских и европейских брендов — на 122 и 45% соответственно.

Рейтинг самых популярных в первом полугодии 2023 года новых автомобилей на платформе «Авито Авто» в Краснодарском крае возглавила LADA (ВАЗ) Granta.

Маргарита Синкевич

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