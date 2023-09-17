В 2023 году самым популярным автомобилем на Кубани стала LADA

LADA (ВАЗ) Granta возглавила рейтинг самых популярных в первом полугодии 2023 года новых автомобилей на платформе Авито Авто в Краснодарском крае. На эту марку пришлось 15,6% продаж на платформе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

На втором месте — ВАЗ (LADA) Niva Legend (с долей спроса 11,9%), на третьем — OMODA C5 (5,3%). Также в топ-5 вошли Haval Jolion (4,9%) и Geely Coolray (2,3%).

Наиболее востребованной моделью авто с пробегом в Краснодарском крае в первом полугодии текущего года стала ВАЗ (LADA) Priora с долей 3,6% от спроса на автомобили с пробегом на платформе. Вторую позицию разделили ВАЗ (LADA) 2107 и ВАЗ (LADA) 2114 Samara с долей спроса по 2,8%. На третьем месте — Hyundai Solaris с долей спроса 2,4%.

Директор ГК «Техно Темп» Александр Сквирский популярность LADA связывает с доступной стоимостью этой марки машины в сравнении иностранными брендами. «Автомобиль LADA Granta, например, является на данный момент самым доступным среди всех новых автомобилей по цене. Стоимость данного автомобиля установлена от 699,9 тыс. руб. Также немаловажными факторами являются экономичность сервисного обслуживания, доступность запчастей и стоимость владения. Местные автосервисы и дилеры имеют большой опыт работы с отечественными автомобилями, что, несомненно, важно для владельцев»,— поясняет эксперт.

Он добавляет, что отечественные автомобили разработаны с учетом особенностей климата, дорожных условий, требований и специфики российских регионов.

«Основная проблема, с которой сталкивается отечественный автопром, это по-прежнему большая зависимость от импортных компонентов. Отсутствие надежных поставщиков и высокая стоимость импортных запчастей негативно сказывается на производственных мощностях и конкурентоспособности отечественных автомобилей. Также существуют проблемы с качеством, дизайном и соответствием современным технологическим требованиям»,— отмечает Александр Сквирский.

По его словам, отечественные автопроизводители предпринимают шаги для решения этих проблем. Ведется работа над улучшением качества и дизайна автомобилей, развитием собственных технологических решений и снижением зависимости от импортных компонентов. Кроме того, правительство РФ предоставляет поддержку отечественному автопрому, например, через программу «Льготное автокредитование». «Так что популярность отечественных автомобилей, особенно моделей LADA, будет продолжать расти, учитывая их доступность и национальную идентичность»,— резюмирует эксперт.

Как ранее писал «Ъ-Кубань», в первой половине 2023 года спрос на новые автомобили на платформе Авито Авто в Краснодарском крае вырос на 22,3%. Средняя стоимость новой машины составила 3,195 млн руб.

Маргарита Синкевич

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