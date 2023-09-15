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Главные новости Юга России. Коротко

11 сентября — 15 сентября

Лицеистка из Ростова Мария Андреева встретилась с Владимиром Путиным. Ученица девятого класса Классического лицея № 1 и президент России поговорили на космодроме «Восточный». Мария Андреева предложила главе государства организовать уроки на тему космоса для школьников.

Фото: kremlin.ru

Фото: kremlin.ru

Власти Ростова утвердили планировку участка под застройку в районе пр. Театрального и ул. Текучева. «Специализированный застройщик КП № 5» (дочерняя компания «СК 10») планирует построить здесь жилой комплекс, рассчитанный на 4,6 тыс. жителей. Общая площадь жилого пространства составит 187 тыс. кв. м.

В Ростове заложен первый камень нового храма в районе старого аэропорта. Храм Успения Богородицы станет первым культовым сооружением на территории района «Новый Ростов», строительство которого стартовало в августе текущего года.

Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

В 2023 году «Ростсельмаш» снизит выпуск комбайнов на 10%. Вместо запланированных 5800 машин, завод выпустит 5300 комбайнов. По словам президента «Росспецмаша» Константина Бабкина, снижение производства техники связано с ожиданием сокращения закупок со стороны аграриев.

В суд передано уголовное дело о гибели 80-летней жительницы Ростова в ливневке. Руководителя МСУП по РС и ЭИС Ростова обвиняют в халатности (ч. 2 ст. 293 УК РФ). По версии следствия, обвиняемый не поручил своевременно отремонтировать участок ливневки на ул. Оганова и ул. Тульской, в результате чего погибла 80-летней жительницы Ростова Лидия Радченко.

Производство мяса птицы в Ставропольском крае увеличилось на 5,6% в 2023 году. За восемь месяцев 2023 года на территории региона объем производства достиг 267,6 тыс. т . Также с января по август производство яиц на Ставрополье увеличилось на 12% — до 628 млн штук.

«Единая Россия» получила в донском парламенте рекордное большинство. По итогам прошедших выборов в законодательное собрание Ростовской области седьмого созыва 54 мандата из 60 достались единороссам, по два мандата получили КПРФ и ЛДПР, также в региональный парламент пройдет один представитель партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду».

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Дочка ГК «Самолет» распланирует участок в левобережной части Ростова. ООО «Проект-С-23» получило разрешение на подготовку проекта планировки и межевания участка площадью 299,1 га в левобережной части города.

«Астра» построила кондитерский цех стоимостью 365 млн рублей в Ставрополе. Компания провела на предприятии пусконаладочные работы. Цех по производству мучных и хлебобулочных изделий будет выпускать 2,5 т продукции в час.

Гербом федеральной территории «Сириус» стал золотой крылатый пес. Фигура крылатой собаки на гербе ФТ «Сириус» отсылает к созвездию Большого Пса, в котором самой яркой звездой является Сириус.

Фото: предоставлено Советом федеральной территории «Сириус»

Фото: предоставлено Советом федеральной территории «Сириус»

В Ростовской области подросток планировал убить учителя из-за плохих оценок. Следственное управление Следственного комитета России (СУ СКР) по Ростовской области возбудило уголовное дело в отношении девятиклассника школы хутора Красный Десант под Таганрогом по факту попытки покушения на убийство учителя, в результате чего ранения получили три человека.

Адвоката и предпринимателя будут судить по обвинению в хищении средств Надежды Цапок. В Краснодаре передано в суд дело в отношении адвоката Михаила Урвачева и предпринимателя Руслана Шнахова, обвиняемых в хищении под руководством бывшей судьи Арбитражного суда Ростовской области Светланы Мартыновой 92 млн руб., принадлежавших Надежде Цапок (мать лидера «кущевской банды» Сергея Цапка).

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