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В Ростове заложен первый камень нового храма в районе старого аэропорта

На территории старого аэропорта Ростова-на-Дону 14 сентября состоялась закладка первого камня в основание нового храма Успения Богородицы. Об этом сообщает пресс-служба правительства Ростовской области.

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Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

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Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

В торжественной церемонии приняли участие губернатор региона Василий Голубев и глава Донской митрополии Меркурий. Храм станет первым культовым сооружением на территории района «Новый Ростов», строительство которого стартовало в августе текущего года.

«Новый храм будет стоять в центре микрорайона и может стать вторым кафедральным храмом Ростова-на-Дону»,— цитирует пресс-служба правительства слова митрополита Меркурия.

Планируется, что на территории старого аэропорта будет построено 1,5 млн кв. м жилья, рассчитанного на 47 тыс. человек.

Анастасия Назарова

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