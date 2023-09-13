Производство мяса птицы в Ставропольском крае увеличилось на 5,6% в 2023 году

За восемь месяцев 2023 года на территории Ставропольского края было произведено 267,6 тыс. т мяса птицы, что на 5,6% больше, чем в аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба минсельхоза региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба министерства сельского хозяйства Ставропольского края Фото: пресс-служба министерства сельского хозяйства Ставропольского края

Также с января по август 2023 года производство яиц на Ставрополье увеличилось на 12% — до 628 млн штук. Региональные предприятия работают по полному циклу производства.

«В предприятиях края осуществляется содержание родительского стада, инкубация, выращивание цыплят-бройлеров, производство кормов, переработка, реализация продукции и маркетинг, организация складской и транспортной логистики», — отметил заместитель министра сельского хозяйства Виктор Фетисов.

Отмечается, что рост производства связан, в том числе, с возобновлением работы крупного предприятия в Изобильненском округе после вспышки птичьего гриппа.

Анастасия Назарова