Школьник взялся за нож

Следственное управление Следственного комитета России (СУ СКР) по Ростовской области возбудило уголовное дело в отношении девятиклассника школы хутора Красный Десант под Таганрогом по факту попытки покушения на убийство. По предварительным данным, ученик пришел в школу в маске и с ножом, намереваясь отомстить учителю обществознания за тройки. У входа школьник был остановлен вахтершей, после чего нанес и ей, и двум подоспевшим на помощь взрослым мужчинам ножевые ранения. По данным властей, 15-летний юноша страдает психическим заболеванием.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: СУ СКР по Ростовской области Фото: СУ СКР по Ростовской области

Около 07:50 11 сентября 15-летний ученик школы хутора Красный Десант был остановлен у входа в образовательное учреждение вахтершей, которая попросила парня снять маску. В ответ на просьбу подросток достал нож и нанес сотруднице школы несколько ударов. Вступиться за женщину попытался дедушка одного из учеников, но также был атакован школьником. Подросток успел ранить одного из учителей, а потом выбежал на улицу, где и был остановлен и обезврежен очевидцами.

О происшествии написал в своем Telegram-канале губернатор Ростовской области Василий Голубев.

«Установлено, что нападавшим оказался ученик 9 класса этой же школы, он страдает психическим заболеванием. На месте работают специалисты. Никто из детей не пострадал»,— сообщил глава области.

«Мы не понимаем пока, в каком он был состоянии, но состояние, с нашей точки зрения, было, болезненным»,— рассказал журналистам начальник отдела образования Неклиновского района Владимир Пегушин, прибывший на место происшествия.

Согласно информации министерства образования региона, при нападении все системы оповещения сработали в штатном режиме, на место прибыли сотрудники Росгвардии, полиции и скорой.

По данным местных СМИ, нападавший — Григорий Б., проживал с бабушкой. Парень был замкнутым и необщительным, но конфликтов со сверстниками у него не было. Правоохранительные органы намерены провести медицинское освидетельствование, чтобы понять, в каком состоянии находился подросток, когда напал на сотрудников школы. Отец парня является участником СВО и недавно вернулся домой, получив ранение.

По данным СКР, подросток планировал напасть на одного из учителей школы. По информации Telegram-канала Baza, школьник хотел поквитаться с учителем обществознания за полученные тройки по предмету.

«Возбуждено уголовное дело в отношении подростка по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 и п.п. “а”, “б” ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство)»,— сообщили в пресс-службе СУ СКР по Ростовской области.

Сейчас школьник задержан, его допрашивают. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Пострадавший от рук подростка пожилой мужчина госпитализирован.

По словам начальника отдела образования Неклиновского района, в школе занятия продолжились в обычном режиме, хотя некоторые родители предпочли оставить детей дома после случившегося.

«Слаженные действия персонала и присутствующих родителей позволили предотвратить трагедию и избежать жертв. Проведенные учения перед началом учебного года повлияли на четкие и быстрые действия сотрудников школы по обезвреживанию нападавшего»,— отметили в региональном минобразования.

Анастасия Назарова