В суд передано уголовное дело о гибели 80-летней жительницы Ростова в линевке

Прокуратура Октябрьского района Ростова-на-Дону передала в суд уголовное дело в отношении руководителя муниципального специализированного унитарного предприятия по ремонту, строительству и эксплуатации искусственных сооружений (МСУП По РС и ЭИС). Мужчина обвинен в халатности (ч. 2 ст. 293 УК РФ), повлекшей гибель 80-летней жительницы Ростова в ливневой канализации, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», с 2021 года МСУП По РС и ЭИС возглавлял Вадим Рабаев.

По версии следствия, обвиняемый не поручил своевременно отремонтировать участок ливневки на ул. Оганова и ул. Тульской. Над каналами не были установлены дождеприемные решетки.

Напомним, 27 апреля текущего года учительница английского языка Лидия Радченко упала в коллектор во время дождя и погибла. Предположительно женщина захлебнулась дождевыми потоками.

Анастасия Назарова