Владимир Путин встретился с лицеисткой из Ростова на космодроме «Восточный»

Президент России Владимир Путин в ходе визита на космодром «Восточный» встретился с ученицей девятого класса Классического лицея № 1 в Ростове Марией Андреевой. Девушка, участвующая в создании космического спутника, предложила главе государства организовать уроки на тему космоса для школьников. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко.

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Мария Андреева участвовала в открытом уроке «Разговоры о важном» 1 сентября. Тогда она рассказала президенту о своем увлечении космосом и спутникостроением. Одним из желаний Марии Андреевой было встретиться с Владимиром Путиным лично, что ей и удалось осуществить в ходе визита на космодром «Восточный».

Сейчас девушка совместно с учителями Классического лицея и специалистами Московского института электроники и математики разрабатывает первый в России спутник, где будет установлен дата-центр (ЦОД) с использованием блокчейна. Также Мария Андреева предложила президенту организовать в России образовательную программу для школьников на предприятиях «Роскосмоса» в разных городах России

«Российский лидер поддержал идею школьницы и пообещал обсудить эту тему с руководством госкорпорации. На встрече Президент лично вручил Маше ''пусковой ключ'' и пригласил на космодром Байконур!»,— написал Алексей Логвиненко.

Анастасия Назарова