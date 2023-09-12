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Дочка ГК «Самолет» распланирует 300 га в левобережной части Ростова

ООО «Проект-С-23» получило разрешение на подготовку проекта планировки и межевания участка площадью 299,1 га в левобережной части Ростова-на-Дону. Соответствующее постановление опубликовано на сайте администрации донской столицы.

Фото: Администрация Ростова-на-Дону

Фото: Администрация Ростова-на-Дону

Согласно документу, компания обязана подготовить проект освоения участка в границах ул. Пойменная — Восточное шоссе — административная граница городского округа «Город Ростов-на-Дону» — полоса отвода железной дороги. На подготовку застройщику отводится год.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Проект-С-23» учреждено в Ростове-на-Дону в 2023 году. Компания специализируется на деятельности заказчика-застройщика. Генеральным директором предприятия выступает Борис Кондратьев. Головной структурой предприятия является столичная ПАО ГК «Самолет».

Напомним, о планах по застройке левого берега Ростова стало известно в марте текущего года, когда подмосковный застройщик «Самолет-Регионы» (входит в ГК «Самолет») предложил администрации города проект освоения 123 га земли и строительства микрорайона на 14,5 тыс. жителей.

Анастасия Назарова

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