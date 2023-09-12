Избирателей собрали под флаг

По итогам прошедших выборов в законодательное собрание Ростовской области седьмого созыва 54 мандата из 60 достались единороссам, по два мандата получили КПРФ и ЛДПР, также в региональный парламент пройдет один представитель партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду». Таким образом, «Единая Россия» укрепила свои позиции в региональном парламенте — на выборах в 2018 году партия получила 46 мест из 60, потеряв пять депутатских кресел. Нынешний результат КПРФ, напротив, можно назвать неудачным, в прошлом созыве у партии было восемь мандатов — в два раза больше, чем в пятом созыве, избранном в 2013 году. Партийный состав нового созыва заксобрания стал менее разнообразен — из парламента выбыли «Коммунисты России» и Партия роста, у которых ранее было по одному мандату.



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В Ростовской области завершились выборы депутатов законодательного собрания. Голосование длилось три дня — с 8 по 10 сентября. По данным избирательной комиссии региона, в голосовании приняли участие 1,3 млн человек, что составляет 42,83% от общего числа избирателей. По сравнению с прошлыми выборами, состоявшимися в 2018 году, явка избирателей снизилась — тогда она составила 45,39%.

«Нарушений, способных повлиять на результат волеизъявления избирателей, не выявлено — ни на одном из более чем 2,5 тыс. участков не было отмены результатов голосования»,— отметил председатель избирательной комиссии Ростовской области Андрей Буров.

По предварительным данным, в голосовании по единому округу (за список партии) «Единая Россия» набрала 68,28 % голосов избирателей и получила 17 из 20 депутатских мандатов.

Кроме того, «Единая Россия» победила в 37 одномандатных округах — во всех, где участвовал кто-либо из ее представителей. В округах, где победили представители других партий, единороссов в бюллетенях просто не было.

Всего «Единая Россиия» получила 54 депутатских кресла — это значительно больше, чем в прошлом созыве. В 2018 году партия получила 46 мест из 60, потеряв пять депутатских кресел по сравнению с результатом 2013 года.

Представители КПРФ в этом году не победили ни в одном одномандатном округе, а за список партии проголосовали только 11,47% избирателей. Это дает партии всего два депутатских мандата. В прошлом созыве у КПРФ было восемь мандатов — в два раза больше, чем в пятом созыве, избранном в 2013 году.

За список ЛДПР проголосовали 6,92% избирателей, благодаря чему партия получила один мандат. Также кандидат ЛДПР одержал победу в одном одномандатном округе. В прошлом созыве донского парламента у ЛДПР было также два места.

«Справедливая Россия — Патриоты — За правду», взявшая в 2018 году два мандата, в этом получила лишь одно место благодаря победе представителя партии по одномандатному округу.

Таким образом, в состав законодательного собрания Ростовской области вошли представители четырех политических партий: «Единой России» (54 мандата), КПРФ и ЛДПР (по два мандата) и партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» (один мандат).

В Куйбышевском одномандатном избирательном округе №23 победил кандидат, участвовавший в выборах в порядке самовыдвижения.

Отметим, что партийный состав законодательного собрания Ростовской области оказался менее разнообразным по сравнению с предшествующим. В 2018 году в него вошли представители шести партий — помимо вышеперечисленных, по одному депутатскому креслу получили «Коммунисты России» и Партия роста. При этом в созыве, сформированном в результате выборов 2013 года, в донском парламенте были представлены только три партии: «Единая Россия», КПРФ и «Справедливая Россия».

Секретарь ростовского регионального отделения «Единой России» Александр Ищенко считает, что высокий результат партии на прошедших выборах обусловлен ее успешной работой в течение всего срока полномочий парламента предыдущего созыва.

В региональных отделениях других партий не смогли оперативно прокомментировать итоги голосования.

По мнению политолога, президента коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгения Минченко, на результат голосования повлияла «общефедеральная консолидация вокруг флага» и высокий рейтинг губернатора-единоросса Василия Голубева.

Мария Иванова