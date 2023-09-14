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В 2023 году «Ростсельмаш» снизит выпуск комбайнов на 10%

Комбайновый завод «Ростсельмаш» в 2023 году снизит производство комбайнов на 10%. Вместо запланированных 5800 машин, завод выпустит 5300, сообщает «РБК Ростов-на-Дону» со ссылкой на президента российской ассоциации производителей специализированной техники и оборудования «Росспецмаш» Константина Бабкина.

«''Ростсельмаш'' на 500 комбайнов ''срезал'' программу производства комбайнов. Большого оптимизма аграриев в возможность вложиться в повышение продуктивности производства мы не ощущаем»,— цитирует издание слова господина Бабкина.

Напомним, ранее компания заявила планы по поставке в страны Африки около 400 комбайнов и тракторов до 2028 года. А до 2027 года «Ростсельмаш» планирует разработать более 80 новых моделей и модификаций техники.

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