Гербом федеральной территории «Сириус» стал золотой крылатый пес

У федеральной территории (ФТ) «Сириус» появился официальный герб, говорится в сообщении Совета территории. На гербе «Сириуса» изображен золотой крылатый пес на лазурном фоне, держащий в зубах яблоко на серебряном черенке с листом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено Советом федеральной территории «Сириус» Фото: предоставлено Советом федеральной территории «Сириус»

Автор герба ФТ «Сириус» – Максим Черников, член Гильдии геральдических художников, проект герба одобрен Геральдическим советом при Президенте РФ. Герб территории «Сириус» будет включен в государственный геральдический регистр РФ.

Фигура крылатой собаки на гербе ФТ «Сириус» отсылает к созвездию Большого Пса, в котором самой яркой звездой является Сириус. Пес расположен на лазурном фоне, олицетворяющем небо. Символика пса в геральдике наполнена положительными смыслами: животное символизирует верность, дружбу, благородство, храбрость, ум. Яблоко, которое держит крылатый пес, означает обновление, постоянное стремление к знаниям и обретению мудрости, говорится в сообщении Совета федеральной территории.

Анна Перова, Краснодар