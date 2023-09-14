Власти Ростова утвердили планировку участка под застройку в районе пр. Театрального и ул. Текучева

Власти Ростова-на-Дону утвердили проект планировки участка земли в районе пересечения просп. Театрального и ул. Текучева, согласно которому здесь будет построен жилой комплекс из 11 многоэтажных жилых домов. Застройщиком выступает «Специализированный застройщик КП № 5» (дочерняя компания «СК 10»). Соответствующее постановление опубликовано на сайте администрации Ростова-на-Дону.

Согласно проекту, на участке площадью 13 га в границах просп. Театрального, просп. Крепостного и ул. Текучёва планируется построить жилой комплекс, рассчитанный на 4,6 тыс. жителей. Общая площадь жилого пространства составит 187 тыс. кв. м.

Согласно информации на сайте «СК 10», новый жилой квартал, будет включать 11 многоэтажных домов высотой от 19 до 25 этажей. Будет построено 4,7 тыс. квартир, а также организовано 2,1 тыс. парковочных мест для автомобилей. Новый жилой комплекс будет называться «Культура».

Ранее сообщалось, что «СК 10» получила разрешение на планировку участка в ноябре прошлого года. Ранее территория принадлежала Группе «Агроком», которая планировала участок продать.

Анастасия Назарова