Бенефициарным владельцем УГМК стал сын бывшего главы МИД Узбекистана Камилов

В отчете за 2022 год Уральской горно-металлургической компании (УГМК) в качестве бенефициарного владельца указан Данияр Камилов, сын бывшего министра иностранных дел Узбекистана. Господин Камилов также теперь является акционером «Кузбассразрезугля» и крупнейшего в России пригородного железнодорожного перевозчика «Центральной пригородной пассажирской компании», выяснил Forbes.

В марте 2022 года на сайте УГМК было опубликовано сообщение, согласно которому в корпоративной структуре компании были запланированы изменения. «Уральская горно-металлургическая компания сообщает об изменениях в корпоративной структуре. И. К. Махмудов и А. Р. Бокарев перестали быть контролирующими бенефициарами ОАО "УГМК", АО "УК "Кузбассразрезуголь", АО "Восточный порт", АО "Ростерминалуголь", а также вышли из состава советов директоров указанных компаний»,— говорится в сообщении.

Спустя месяц после публикации Искандер Махмудов и Андрей Бокарев были включены в санкционный список Великобритании. В июле 2022 года с поста генерального директора УГМК ушел Андрей Козицын. Уточнялось, что это решение было принято «в связи с возможным наложением в будущем персональных санкций со стороны иностранных государств и направлено на исключение возможного опосредованного применения санкций к компаниям группы УГМК». В конце июля 2022 года в санкционный список Евросоюза был включен и господин Козицын.

Данияр Камилов — сын бывшего главы МИД Узбекистана Абдулазиза Камилова и бывший топ-менеджер Газпромбанка. В 2022 году Камилов-старший был назначен заместителем секретаря Совет безопасности при президенте Узбекистана. В 2018 году «Ъ» писал, что связанные с Данияром Камиловым лица могут получить в управление акции крупнейшего угледобывающего предприятия в республике — АО «Узбекуголь». Предприятие добывает ежегодно около 4 млн тонн угля. В феврале 2022 года одна из компаний, принадлежащих господину Камилову, приобрела крупнейший в Узбекистане спиртовый завод.

Милена Костерева