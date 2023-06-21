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обновлено 17:51

Игорь Алтушкин вышел из числа владельцев компании, владеющей активами РМК

Уральский миллиардер Игорь Алтушкин вышел из совладельцев компании, владеющей российскими производственными активами Русской медной компании (РМК, Екатеринбург). Согласно данным ЕГРЮЛ, господин Алтушкин покинул «Рашн Коппер Компани Лимитед» (зарегистрирована в Приморском крае), которой принадлежит порядка 20 юридических лиц, в том числе МКООО (международные компании общества с ограниченной ответственностью), владеющих российскими производственными активами РМК. Ранее ему принадлежало 19%.

Бизнесмен Игорь Алтушкин

Бизнесмен Игорь Алтушкин

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Бизнесмен Игорь Алтушкин

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Кроме того, Игорь Алтушкин избавился от 100%-й доли в капитале МКООО «Торивент Венчурз Лимитед» (владеет 30% «Рашн Коппер Компани Лимитед»). Доли в компанией «Рашн Коппер Компани Лимитед» кроме господина Алтушкина также имел Всеволод Левин (с 14 июня его доля сократилась с 51% до 34%). С 14 июня по данным сервиса «СПАРК-Интерфакс», доли в компании также имеют Роман Горохов (33%) и Игорю Кожухов (3%). Гендиректором компании является Всеволод Левин.

В пресс-службе РМК не стали комментировать эту информацию.

Напомним, в мае Великобритания ввела санкции против Игоря Алтушкина. Согласно данным Forbes, уральский бизнесмен является основателем и крупнейшим акционером Русской медной компании, третьего по величине производителя меди в России. Его состояние в 2023 году оценивается в $3,4 млрд.

В марте прошлого года, Искандар Махмудов и его деловой партнер Андрей Бокарев перестали быть контролирующими бенефициарами ОАО «УГМК» и еще ряда активов. В июле Андрей Козицын покинул пост генерального директора УГМК, который занимал с 2002 года.

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