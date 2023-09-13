Программной беспечности ставят заслон

Помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов подтвердил “Ъ”, что сотрудников подведомственных учреждений информируют «о необходимости избегать тех или иных действий, применения дискредитировавших себя в плане информационной безопасности сервисов или оборудования». Ранее Telegram-каналы сообщили, что в госклиниках Москвы и Санкт-Петербурга врачам запретили пользоваться техникой Apple, переписываться в WhatsApp и рекомендовали не носить умные часы. Эксперты подтверждают, что проблема сохранения врачебной тайны существует, однако полагают, что инициатива трудно реализуема.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Бресонов, Коммерсантъ Фото: Андрей Бресонов, Коммерсантъ

Ряд Telegram-каналов, ссылаясь на соответствующие приказы руководителей клиник, сообщили, что в государственных больницах стали вводить запреты на использование техники Apple для рабочих коммуникаций. Уточняется, что пока эти ограничения появились лишь в некоторых учреждениях Москвы и Санкт-Петербурга. В частности, опубликован приказ администрации Национального медико-хирургического центра (НМХЦ) им. Н. И. Пирогова (его скриншот также появился в Telegram-каналах). Медиков этого учреждения просят перейти на российские AYYA, Aquarius, F+ или китайские Huawei, Xiaomi, Honor. В инструкции при этом не указано, что медучреждение будет предоставлять подходящие гаджеты, поэтому сотрудникам придется приобретать их самостоятельно.

Врачам также не рекомендуется носить умные гаджеты типа смарт-часов и фитнес-браслетов, поскольку устройства могут передавать биометрические данные, геолокацию и другую личную информацию. Кроме того, указано, что сотрудники должны установить настройки уведомлений таким образом, чтобы они не выводились на главный экран. Врачам даже запретили включать функции GPS и Bluetooth. Кроме того, в НМХЦ больше нельзя вести рабочие переписки в WhatsApp, Skype, Viber, Microsoft Teams и сервисах Google. В целях «недопущения информационных утечек» персоналу не рекомендуется размещать в соцсетях любые данные о себе, включая фотографии. Это касается и публикаций в соцсетях родственников. По данным Baza, аналогичный приказ выпустил Национальный медицинский исследовательский центр им. В. А. Алмазова.

Помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов в разговоре с “Ъ” дал понять, что подобные рекомендации действительно существуют.

Он отметил, что подразделения, отвечающие за информационные технологии, для повышения защищенности информационной инфраструктуры в постоянном режиме ведут мониторинг киберугроз и информируют о «необходимости избегать тех или иных действий, применения дискредитировавших себя в плане информационной безопасности сервисов или оборудования с определенными программными и аппаратными уязвимостями». «Соответствующие решения воспринимаются с пониманием. Знаю, что такая работа ведется и в подведомственных учреждениях»,— заявил господин Кузнецов.

В региональных органах здравоохранения, сотрудников которых опросил “Ъ”, запрет на использование техники компании из США не вводился. В Новосибирской области и Краснодарском крае чиновники подчеркнули, что техника Apple в госбольницах и так не используется. В минздраве Омской области отметили, что учреждения системы здравоохранения региона действуют «в рамках общероссийского тренда, связанного с переходом на отечественную продукцию, в том числе и в IT-сфере».

Как сообщал весной “Ъ” (см. “Ъ” от 23 марта), началось все с того, что сотрудникам внутриполитического блока администрации президента было рекомендовано поменять телефоны iPhone, если они ими пользуются, на смартфоны других марок и с другой операционной системой. Позднее сообщалось, что запрет пользоваться продукцией Apple коснулся Минпромторга и Минпросвещения. О соответствующих планах Минцифры заявил замглавы ведомства Александр Шойтов (см. “Ъ” от 11 августа). В распоряжении “Ъ” есть копия внутреннего приказа министра науки и высшего образования Валерия Фалькова. «В целях повышения защищенности информационной инфраструктуры» господин Фальков приказывает запретить сотрудникам Минобрнауки использовать технические средства фирмы Apple.

Адвокат Владимир Воронин говорит, что ограничения на использование смартфонов с возможностью выхода в интернет могут быть связаны с выполнением определенных профессиональных функций.

В пример он приводит военнослужащих при исполнении своих обязанностей — противник таким образом может обнаружить место их дислокации. «Однако используемые медиками в личных целях смартфоны не отнесены законом к критической инфраструктуре, требующей особых мер защиты. Также эти устройства не способствуют распространению запрещенной или ограниченной к распространению информации, а ограничительные меры не продиктованы военными или иными экстренными целями, как в случае с военнослужащими»,— говорит господин Воронин.

«Как только лицо приходит на рабочее место, оно подчиняется не только личным желаниям, но и требованию Трудового кодекса, и локальным нормативным актам,— не согласна с господином Ворониным медицинский адвокат коллегии адвокатов "Правовая политика" Ирина Гриценко.— Если там закреплено, что корпоративное взаимодействие между сотрудниками по вопросам, тем более связанным с врачебной тайной, должно осуществляться по определенным источникам, запрещается использовать WhatsApp, Skype и определенные модели телефонов, то работник должен подчиняться». Правда, госпожа Гриценко обращает внимание, что в этом случае работодатель должен обеспечить своих сотрудников корпоративными телефонами и другой техникой.

Сопредседатель профсоюза медработников «Действие» Андрей Коновал подтверждает, что существует «серьезная проблема», связанная с утечкой сведений, составляющих врачебную тайну, и руководство центра им. Пирогова и других учреждений, по его мнению, подобными приказами пытаются «навести порядок в этой сфере». Однако он сомневается в жизнеспособности инициативы. «У нас довольно распространена практика, когда рабочий процесс медучреждения организован в чатах WhatsApp. В чате рассылаются приказы, в том числе проскальзывают персональные данные как сотрудников, так и пациентов. И никто не смотрит, какое у сотрудника устройство, какое программное обеспечение,— продолжает господин Коновал.— Поэтому вряд ли возможно проследить за исполнением этой инструкции».

Наталья Костарнова; региональная корсеть “Ъ”