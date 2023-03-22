Хайтек включает программу «Смерть шпионам!»

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Коммерсантъ FM
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Технологические гиганты хотят ограничить возможности спецслужб США по сбору и анализу данных пользователей

Ведущие американские технологические компании, включая Google и Apple, активизировали лоббистские усилия в Конгрессе США с целью не допустить продления действия статьи 702 Закона о наблюдении за иностранными разведками. Действие закона заканчивается в конце года, и компании намерены добиться исключения этой статьи, позволяющей американскому разведсообществу собирать и анализировать данные об электронной переписке, телефонных переговорах и тому подобную информацию. По мнению компаний, спецслужбы злоупотребляют своими полномочиями и фактически ведут ничем не оправданную слежку за американскими гражданами.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Американские технологические гиганты — Google, Apple и Meta (признана экстремистской и запрещена в России) — активизировали усилия по ограничению права американских спецслужб на сбор и анализ текстовых сообщений, передающихся в электронном виде, а также иной персональной информации клиентов этих компаний, сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на источники, знакомые с ситуацией.

Усилия компаний сконцентрированы на Конгрессе США, который до конца года должен принять решение о судьбе Закона о наблюдении за иностранными разведками (Foreign Intelligence Surveillance Act, FISA). Срок действия закона истекает в декабре, и законодатели должны либо дать этому случиться, либо продлить его действие. Эксперты говорят, что обе партии в Конгрессе поддерживают идею продления. Но точно так же поддержку и демократов, и республиканцев имеет идея внести в закон изменения, что стало бы ответом на многочисленные доклады, как публичные, так и конфиденциальные, о случаях злоупотреблений положениями закона.

Для технологических компаний, говорят источники Bloomberg, это удачное время, чтобы добиться того, к чему они так долго призывали: ограничить права спецслужб, которые им предоставляет статья 702 закона.

Статья, в частности, обязывает компании без ордера предоставлять спецслужбам все сообщения, записи о телефонных звонках и другую информацию, необходимую для проведения расследований в интересах национальной безопасности. Притом что расследования должны касаться иностранных граждан, информация, подлежащая передаче спецслужбам, может касаться или принадлежать и американским гражданам. Все эти сведения должны храниться в особой базе данных, доступ к которой имеют сотрудники всех спецслужб, если они заняты расследованием деятельности иностранных разведок.

В действительности многие спецслужбы злоупотребляли правами, предоставляемыми 702-й статьей. В частности, в теории получение информации из базы данных возможно только после начала расследования, однако нередко сотрудники спецслужб сначала просматривают информацию и, только находя что-то, начинают официальное расследование. Чаще всего такие обвинения выдвигаются в адрес сотрудников ФБР. Были и другие нарушения, о которых много раз говорили и правозащитники, и законодатели.

У технологических компаний свой, скорее экономический, интерес в ограничении доступа спецслужб к информации. Как отмечают наблюдатели, взаимоотношения компаний со спецслужбами неоднократно критиковались и оказывались в центре скандалов, как в случае с разоблачениями Эдварда Сноудена. Такая критика и такие скандалы сказываются на доверии пользователей к компаниям и в конечном счете — на их доходах. Поэтому компании хотят получить право предоставлять больше информации о том, как часто правительственные учреждения запрашивали данные об их пользователях и клиентах, и обязать спецслужбы, в первую очередь ФБР, предоставлять ордер на получение информации с указанием вероятной причины необходимости такой информации, если дело касается граждан США.

Спецслужбы, и в частности ФБР, выступают против подобных ограничений, аргументируя это тем, что статья 702 является важнейшим орудием борьбы с террористами и контроля за враждебной деятельностью иностранных спецслужб.

Кроме того, директор ФБР Кристофер Рэй уже говорил, что использование указанной базы данных его сотрудниками только за год сократилось на 93%. Следовательно, в дополнительных ограничениях нет никакой необходимости.

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Как сообщается, работать с конгрессменами и сенаторами технологические компании намерены через созданную в 2014 году организацию «За реформы в надзоре со стороны государства». В переговорах на Капитолийском холме ее будет представлять весьма известный и влиятельный лоббист и адвокат Чад Тэннер, который более десяти лет работал в аппарате сенатского комитета по разведке, а теперь занимается проблемами кибербезопасности в лоббистской компании Monument Advocacy.

Андрей Келекеев

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