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Коммерсантъ FM
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Местное единоуправление

Единороссы победили на выборах в гордумы региональных столиц за явным преимуществом

Вслед за уверенной победой «Единой России» (ЕР) на выборах в парламенты субъектов ее успех можно констатировать и на муниципальном уровне. Единороссы улучшили результаты по спискам в 11 из 12 административных центров «старых» регионов, без проблем получили большинство в новых и «всухую» взяли одномандатные округа сразу в нескольких столицах. Оппозиция же может похвастать только локальными победами.

Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

Самой многопартийной по итогам муниципальных выборов-2023 стала гордума Великого Новгорода — туда прошли все семь участвовавших в кампании партий. ЕР увеличила результат с 24,4% до 41,3%, взяв реванш у КПРФ за поражение пятилетней давности. Коммунисты, в свою очередь, растеряли половину былой поддержки и финишировали с 14,3% (минус 16,3 п. п.). «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) сумела сохранить третье место с 10,5% (минус 7,1 п. п.), а ЛДПР уступила четвертую строчку «Новым людям» (9,8%), получив 8,6% (минус 3,9 п. п.). В гордуме также удержалось «Яблоко» (7,4%, минус 3,7 п. п.) и появилась Партия пенсионеров, набравшая 5,7%.

Впрочем, несмотря на многообразие, ЕР все равно получила квалифицированное большинство: 20 из 30 депутатов новгородской гордумы теперь избираются в округах, где «всухую» победили единороссы. Пять лет назад соотношение между «списочниками» и одномандатниками было равным.

В новый созыв гордумы Екатеринбурга прошли шесть партий. ЕР увеличила результат на 10,3 п. п. (до 41,9%), КПРФ столько же потеряла (12,4%). В минусе оказались эсеры, недосчитавшиеся сразу 9,5 п. п. (11,1%), в плюсе — либерал-демократы (14,6%, плюс 0,8 п. п.) и «яблочники» (9,2%, плюс 3,8 п. п.). «Новые люди» взяли 8,5%. Как и в Новгороде, принцип формирования парламента Екатеринбурга серьезно изменился: пять лет назад там было по 18 «списочников» и одномандатников, теперь же первых стало 10, а вторых — 25. В итоге единороссы выиграли в 23 округах, чем обеспечили себе квалифицированное большинство. По одному округу взяли КПРФ и ЛДПР.

В Красноярске ЕР «отбила» горсовет у ЛДПР, увеличив результат с 26% до 44%. Либерал-демократы, соответственно, голоса растеряли — с 28,1% до 19,8%. Еще сильнее упала КПРФ (8%, минус 7,9 п. п.), а СРЗП и вовсе «пролетела» мимо парламента, набрав 3,4%. При этом сохранить представительство и даже улучшить результат удалось «Зеленым» (9,4%, плюс 2,9 п. п.). Во всех 18 округах победили единороссы (созыв формируется пополам из «списочников» и одномандатников).

В прошедших выборах их участники обнаружили больше хорошего, чем плохого

В горсовет Майкопа не смогли пройти заседавшие там в прошлом созыве СРЗП (4,9%) и «Коммунисты России» (2,7%). Также голосов не хватило «Новым людям» (4,2%). КПРФ растеряла почти половину результата пятилетней давности, упав с 23,9% до 12,9%, а ЛДПР осталась при почти неизменных 11,6%. «Единая Россия» набрала 61,2% (плюс 16,7 п. п.) и выиграла в восьми из девяти округов, чем обеспечила себе конституционное большинство (созыв формируется из 21 «списочника» и 9 одномандатников).

Из горсовета Абакана вылетели Партия пенсионеров и «Коммунисты России», а ЛДПР потеряла сразу 14,9 п. п., но все же удержалась на плаву (7,3%). КПРФ и СРЗП остались практически при своих: первая упала на 2,7 п. п. (27,3%), вторая — на 1,5 п. п. (5,5%). Зато ЕР взяла реванш у коммунистов за поражение 2018 года и увеличила результат сразу в полтора раза — с 28,3% до 42%. Все 14 округов также остались за единороссами («списочников» и одномандатников в горсовете поровну).

Наиболее заметное перераспределение оппозиционных голосов произошло в Якутске, где вторыми, как и на республиканском уровне, финишировали «Новые люди» (16%).

На фоне их яркого выступления и серьезного укрепления позиций ЕР (с 33,4% до 42,9%) результаты «старой» оппозиции буквально обрушились: коммунисты недосчитались 7,5 п. п. (15,1%), либерал-демократы — 3,4 п. п. (5,9%), а некогда боровшиеся за второе место эсеры — сразу 14,1 п. п. (6,6%). «Гражданская платформа» и вовсе вылетела из гордумы, набрав всего 1,7%. При этом туда впервые прошли «Коммунисты России» (5,1%). 13 из 15 одномандатных округов взяла ЕР, еще два — самовыдвиженцы (созыв формируется на паритетной основе).

Высокими результатами ЕР также отметилась в Рязани (58,1%, плюс 21,9 п. п.), Волгограде (55%, плюс 2,4 п. п.) и Белгороде (54,2%, плюс 18,6 п. п.). В Архангельске она получила 49,1% (плюс 21,7 п. п.), в Тюмени — 46,2% (плюс 6,8 п. п.).

Единственным столичным парламентом, где результат ЕР немного сократился, оказался формирующийся целиком по спискам горсовет ингушского Магаса.

На выборах в 2019 году единороссы получили там 74,5%, а сейчас — 72,8% (минус 1,7 п. п.). СРЗП с 10,6% осталась на втором месте (минус 0,4 п. п.), ЛДПР с 9,8% поднялась на третье (плюс 4,7 п. п.), а КПРФ с 6,3% опустилась на четвертое (плюс 1,2 п. п.).

Результаты дебютных выборов в горсоветы административных центров новых субъектов оказались близки к цифрам, которые парламентские партии показали на уровне региона. Например, не сумевшие зайти в Народный совет ЛНР «Новые люди» (1,5%) не прошли и в горсовет Луганска (1,6%). Вторыми после единороссов (74,4%) также финишировали либерал-демократы (9%), третьими — коммунисты (8,3%), последними — эсеры (5,4%). В генический горсовет, как и в Херсонскую облдуму, попали все партии, принимавшие участие в выборах,— ЕР (73,6%), КПРФ (10,2%), ЛДПР (9,3%) и СРЗП (5,7%).

При этом в Донецке эсерам все-таки удалось пройти в городской парламент (5,1%), хотя до попадания в Народный совет ДНР они не дотянули (3,3%). А в Мелитополе, напротив, на выборах в горсовет провалилась ЛДПР (2,2%), тогда как в Запорожское заксобрание она зашла со второй позиции (5,8%).

Из других интересных результатов можно отметить выборы в Димитровграде, втором по величине городе Ульяновской области, где единороссы сумели «отбить» гордуму у коммунистов. Если в предыдущем созыве КПРФ контролировала 26 из 30 мандатов, то теперь ситуация стала «зеркальной»: 23 мандата оказались у ЕР. Впрочем, у оппозиции тоже есть локальные победы: например, в карельском Пудоже СРЗП взяла 9 из 15 мандатов на выборах в местный совет депутатов.

Андрей Прах, корсеть “Ъ”

Результаты выборов–2023. Главные цифры

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