Мосгорсуд оставил в СИЗО организаторов экскурсии по Неглинке

Мосгорсуд отклонил апелляцию директора компании «Спутник» Александра Кима и диггера Никиты Дубаса, обвиняемых в организации незаконной экскурсии по подземным коллекторам реки Неглинки в Москве (ч. 3 ст. 238 УК). Они пробудут в СИЗО до 21 октября.

«Мосгорсуд рассмотрел апелляции на решение отправить под стражу Дубаса и Кима. Решение суда первой инстанции признано законным и обоснованным, мера пресечения обвиняемым оставлена без изменения»,— сообщила ТАСС пресс-служба суда.

Экскурсия проходила 20 августа, когда в Москве начался сильный ливень, из-за чего резко поднялся уровень воды и коллекторы затопило. Экскурсионная группа состояла из восьми человек: диггера и семи экскурсантов. Все они погибли.

По данным следствия, Никита Дубас был организатором экскурсии, Александр Ким размещал объявление о ее проведении. Оба были задержаны 22 августа. 23 августа Замоскворецкий суд отправил их под стражу на срок до 21 октября. Ни Никита Дубас, ни Александр Ким вину не признают.

Подробнее — в материале «Ъ» «Подземный тур привел к арестам».

Милена Костерева