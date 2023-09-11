Аэрофлот и «Росатом» наладят выпуск запчастей для иностранных самолетов

«Аэрофлот» и «Росатом» заключили меморандум о стратегическом сотрудничестве. В рамках него компании намерены создать производственную структуру в сфере разработки авиационной техники. Соответствующий документ был подписан на Восточном экономическом форуме.

В рамках сотрудничества должны, в частности, наладить производство комплектующих и компонентов для техобслуживания и ремонта иностранных самолетов. Нужную для этого документацию разработает конструкторское бюро авиакомпании. «Аэрофлот» партнерстве с «Росатомом» хочет «выстроить полный цикл процесса импортозамещения значительного количества комплектующих и компонентов иностранного производства», сообщила его пресс-служба.

«Сотрудничество "Аэрофлота" и "Росатома" станет весомым вкладом в систематизацию работы по комплексной инженерно-технической поддержке летной годности воздушных судов иностранного производства, эксплуатируемых группой "Аэрофлот" и другими российскими авиаперевозчиками», — убежден его гендиректор Сергей Александровский (цитата по пресс-релизу, есть у «Ъ»).

На фоне введенных Евросоюзом санкций, включающих запрет на поставки в РФ гражданских самолетов и их техобслуживание, Росавиация выдала структуре «Аэрофлота» — «Аэрофлот Техникс» — разрешение на ремонт иностранных лайнеров с российской регистрацией. В августе стало известно, что «Аэрофлот Техникс» первым в России заменил стойки шасси на Boeing 777.

О ситуации в отрасли — в материале «Ъ» «Минтранс готовит самолеты для денег».

Лаура Кеффер