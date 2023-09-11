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Воробьев побеждает на выборах губернатора Подмосковья с 84% после подсчета голосов

Воробьев побеждает на выборах губернатора Подмосковья после подсчета голосов

Действующий губернатор Московской области Андрей Воробьев («Единая Россия») выигрывает выборы главы региона по итогам обработки всех протоколов. За него проголосовали 3 млн 78,4 тыс. человек — 83,68%.

Второе место занял зампред Мособлдумы Александр Наумов (КПРФ) с 6,37%, третье — зампред Мособлдумы Кирилл Жигарев (ЛДПР) с 4,82%. На последнем месте кандидат Анатолий Никитин с 4,06% от «Справедливой России — За правду».

В 2018 году Андрей Воробьев победил на выборах, набрав 62,52% голосов. В Подмосковье зарегистрировано 6,6 млн избирателей.

О ходе выборов — в материале «Ъ» «Победа при участии».

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