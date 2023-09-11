Воробьев побеждает на выборах губернатора Подмосковья с 84% после подсчета голосов

Действующий губернатор Московской области Андрей Воробьев («Единая Россия») выигрывает выборы главы региона по итогам обработки всех протоколов. За него проголосовали 3 млн 78,4 тыс. человек — 83,68%.

Второе место занял зампред Мособлдумы Александр Наумов (КПРФ) с 6,37%, третье — зампред Мособлдумы Кирилл Жигарев (ЛДПР) с 4,82%. На последнем месте кандидат Анатолий Никитин с 4,06% от «Справедливой России — За правду».

В 2018 году Андрей Воробьев победил на выборах, набрав 62,52% голосов. В Подмосковье зарегистрировано 6,6 млн избирателей.

О ходе выборов — в материале «Ъ» «Победа при участии».