Главные новости Юга России. Коротко

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На Дону 8 сентября стартовали выборы в Законодательное собрание региона. На территории Ростовской области открылось 2,5 тыс. избирательных участков. Выборы продлятся в течение трех дней — до 10 сентября.

Президент РФ присвоил звание «Матерь-героиня» жительнице Ростовской области. Лия Безкоровайная стала первой уроженкой Дона в современной истории страны, получившей это почетное звание. В ее семье воспитываются 14 детей.

На компенсации закрытым аэропортам Юга и Центра РФ выделено 2,6 млрд рублей. Средства пойдут на выплаты воздушным гаваням Ростова-на-Дону, Краснодара, Анапы, Геленджика, Элисты, Липецка, Белгорода, Брянска, Курска, Воронежа и Симферополя.

ГК «Юг Руси» может сменить владельца. Агрокомплекс им. Н. И. Ткачева экс-главы Минсельхоза Александра Ткачева может совершить новую крупную покупку. По данным источников “Ъ”, действующие в его интересах структуры хотят приобрести основного производителя подсолнечного масла в РФ ГК «Юг Руси», в которой уже сменилось руководство. Стоимость сделки оценивается в 40 млрд руб.

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Донское аграрное предприятие приобрело 1,5 тысяч га пашни в Усть-Донецком районе. ООО «Мелиховское-Агро имени В.Г. Грицай» приобрело новые земли за 127 млн руб. Финансирование компании предоставил Сбер. Новый актив предприятие планирует использовать для выращивания озимой пшеницы, гороха, льна и подсолнечника.

В Краснодарском крае зафиксировано три очага африканской чумы свиней. Новый случай заболевания выявлен на свиноферме ООО «Степь» ЗАО «Новосергеевское» в Крыловском районе. Ранее в Краснодарском крае были выявлены случаи АЧС на территории свинотоварной фермы «Импульс» в Кущевском районе и на предприятии фирмы «Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева» в Брюховецком районе.

Над Ростовом силами ПВО были сбиты два украинских БПЛА. Один из дронов упал в центре донской столицы на ул. Пушкинской в 250 метрах от штаба командования Южного военного округа.

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Краснодарских гаишников судят в Ростове за поборы на посту ДПС. В Ростове начали судить группу экс-полицейских из Краснодарского края, которых обвиняют в причастности к преступному сообществу, организовавшему сбор взяток на посту ДПС в Успенском районе.

Стрелявший в вагнеровца в Батайске мужчина задержан следователями. Обвиняемый, вступивший в конфликт с военным ночью 3 сентября у кафе «Клевер», выстрелил в вагнеровца из травматического пистолета 12 раз, а затем скрылся.

Беглые совладельцы «Покровского» продолжают предъявлять друг другу претензии. Совладелец входящих в ГК «Концерн “Покровский”» компаний Аркадий Чебанов оспаривает результаты выборов в наблюдательный совет АО «Концерн “Покровский”», которое владеет бизнес-центром «Лига наций» в Ростове.

На Ставрополье в суд передано уголовное дело организаторов подпольных казино. В зависимости от степени участия и роли 46 фигурантам предъявлены обвинения в организации преступного сообщества (ч. 1 ст. 210 УК РФ) и проведении азартных игр с использованием игрового оборудования с извлечением дохода в особо крупном размере ( п.п. «а», «б» ч. 3 ст. 171.2 УК РФ).

В Таганрог прибыл круизный теплоход «Александр Радищев». Это уже третий теплоход, который принимает обновленный комплекс Таганрогского морвокзала. В июле текущего года сюда уже прибыл теплоход «Константин Федин», в августе — «Сергей Кучкин». Всего в текущем году новая пристань примет четыре круизных судна.