Президент РФ присвоил звание Матери-героини жительнице Ростовской области

Президент России Владимир Путин присвоил жительнице Ростовской области Лии Безкоровайной звание Матери-героини. Женщина стала первой уроженкой Дона в современной истории страны, получившей почетное звание. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор Ростовской области Василий Голубев.

По словам главы региона, в семье Безкоровайных воспитываются 14 детей. Старшему из них – 21 год, а самому младшему – пока нет еще и года. В 2016 году семье был подарен микроавтобус, в 2018 году Лия Безкоровайная была награждена дипломом губернатора «За заслуги в воспитании детей».

«Позвонил Лии Александровне, поздравил с высоким званием и поблагодарил за важный и нужный обществу труд мамы»,– написал в своем сообщении Василий Голубев.

Анастасия Назарова