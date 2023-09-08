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В Краснодарском крае зафиксировано три очага африканской чумы свиней

Департамент ветеринарии Краснодарского края сообщил о третьем очаге африканской чумы свиней (АЧС) на территории региона. Информация опубликована в Telegram-канале Оперативного штаба края.

Фото: пресс-служба управления ветеринарии Ростовской области

Фото: пресс-служба управления ветеринарии Ростовской области

Новый случай заболевания обнаружен на свиноферме ООО «Степь» ЗАО «Новосергеевское» в Крыловском районе.

Также ранее в Краснодарском крае были выявлены случаи АЧС на территории свинотоварной фермы «Импульс» в Кущевском районе и на предприятии фирмы «Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева» в Брюховецком районе. Вспышки заболевания на указанных фермах были локализованы.

Анастасия Назарова

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