Дрон не пропустили к цели

В ночь на 7 сентября над Ростовом-на-Дону силами ПВО были сбиты два украинских беспилотных летательных аппарата. Один из дронов упал в центре донской столицы на ул. Пушкинской в 250 метрах от штаба командования Южного военного округа. В результате происшествия легкие ранения получил один гражданский. Также пострадали фасады трех домов, взрывной волной в них выбило стекла в окнах.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Около 03:00 часов ночью 7 сентября над донской столицей ПВО сбила два украинских беспилотника. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем Telegram-канале.

Один из них упал за городом в западной части, а второй рухнул в районе пересечения ул. Пушкинской и пер. Островского — в 250 метрах от штаба Южного военного округа.

«Услышав сильный взрыв, я вышел на улицу и увидел, что дорожное покрытие засыпано опавшей с деревьев листвой, фасады соседних домов повреждены осколками, а припаркованная по соседству машина горит», — рассказал «Ъ-Юг» проживающий неподалеку ростовчанин Сергей Волбушко. Также он заметил разбросанные на земле поражающие элементы — алюминиевые шарики диаметром около 1 см. На улице уже находились люди, разбуженные взрывом.

«Паники не было. Люди снимали видео на смартфоны, одна старушка причитала,— рассказал Сергей Волбушко. — Вскоре на место происшествия приехали пожарные, бензобак горевшего автомобиля взорвался во время тушения».

По данным источников «Ъ-Юг» в правоохранительных органах, беспилотник упал и взорвался между домами 41 и 43 на улице Пушкинская. В них, вылетели окна, а фасады оказались посеченными осколками. Повреждения получил также фасад многоквартирного дома, 39, в нем выбило окна. Пострадали также десять припаркованных рядом легковых автомобилей. На месте падения обнаружены двигатель и части фюзеляжа летательного аппарата. Также взрывом был поврежден электрощит, в результате без света осталось около 20 домов на ул. Пушкинской. Василий Голубев в своем Telegram-канале сообщил, что пострадал один человек, получивший порезы ног. От госпитализации он отказался.

С 09:00 в границах домов № 39,41,42 по ул. Пушкинской был введен режим ЧС. Территория была оцеплена, а проезд закрыт.

В зоне поражения проживает порядка 99 человек. Глава региона пообещал, что им предложат временное размещение в маневренном фонде.

«Планируется, что уже сегодня все жители смогут вернуться в свои квартиры. Пока же для жителей организовано горячее питание, выдача сухого пайка», — написал губернатор.

К вечеру 7 сентября оцепление района было снято. Электроснабжение 20 домов восстановлено. По данным Василия Голубева, для определения ущерба работают шесть оперативных групп, созданные администрацией Ленинского района для обследования жилых помещений.

«По итогам их работы на основании заявлений пострадавших будет принято решение о выплате компенсаций», — уточнил он.

В СУ СКР по Ростовской области и областной прокуратуре получить комментарии по ситуации не удалось. По данным ведомств, по факту происшествия работает Военная прокуратура Южного военного округа, с которой также не получилось оперативно связаться.

Как следует из сообщения Минобороны РФ, средствами российской ПВО была пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку тремя БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Помимо двух дронов, сбитых над Ростовом, еще один беспилотник сбили над Раменским районом Москвы.

По информации источников «Ъ-Юг», в то же время еще один неустановленный летающий объект упал в Батайске, пробив крышу частной бани. Корпус объекта разрушился, взрывов или горения не возникло. В результате происшествия никто не пострадал. Губернатор также сообщил об этом инциденте, но уточнений о том, что за объект пробил крышу частной постройки в течение дня так и не последовало.

Анастасия Назарова