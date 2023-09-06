Донское аграрное предприятие приобрело 1,5 тысяч га пашни в Усть-Донецком районе

ООО «Мелиховское-Агро имени В.Г. Грицай» купило 1,5 тыс. га пахотной земли в Усть-Донецком районе Ростовской области за 127 млн руб. Об этом со ссылкой на управляющего Ростовского отделения Сбербанка Руслана Салимова сообщает «РБК Ростов-на-Дону».

Для приобретения актива компания получила финансирование банка. На новых землях предприятие планирует выращивать озимую пшеницу, горох, лен и подсолнечник.

«В этом году при участии Сбера нам удалось расширить свои посевные площади, что, безусловно, сможет положительно сказаться на объеме валового сбора будущего урожая»,— цитирует издание генерального директора ООО «Мелиховское-Агро имени В.Г. Грицай» Аллу Протасову.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Мелиховское-Агро имени В.Г. Грицай» учреждено в 2004 году в Ростовской области. Предприятие специализируется на выращивании зерновых культур. Генеральным директором является Алла Протасова. В число бенефициаров предприятия входит депутат Законодательного собрания Ростовской области последнего созыва Владимир Ревенко. В 2022 году выручка компании составила 706,3 млн руб., а чистая выручка — 86,5 млн руб.

Анастасия Назарова