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На компенсации закрытым аэропортам Юга и Центра РФ выделено 2,6 млрд рублей

Из резервного фонда правительства России на компенсацию расходов закрытых аэропортов Юга и Центральной части страны направлено 2,6 млрд руб., сообщает пресс-служба Минтранса Ростовской области.

Фото: пресс-служба Министерства транспорта Ростовской области

Фото: пресс-служба Министерства транспорта Ростовской области

Средства пойдут на выплаты воздушным гаваням Ростова-на-Дону, Краснодара, Анапы, Геленджика, Элисты, Липецка, Белгорода, Брянска, Курска, Воронежа и Симферополя. В аэропортах этих городов временно ограничено обслуживание гражданских рейсов с момента начала специальной военной операции.

«Выделенные средства пойдут на частичную компенсацию операционных расходов»,— пояснили в пресс-службе Минтранса региона.

Анастасия Назарова

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