Экс-министр осваивает «Юг Руси»

Владелец Агрокомплекса им. Н. И. Ткачева, экс-глава Минсельхоза Александр Ткачев может совершить новую крупную покупку. По данным источников “Ъ”, действующие в его интересах структуры хотят приобрести основного производителя подсолнечного масла в РФ «Юг Руси», где уже сменилось руководство. Сделка, стоимость которой оценивается в 40 млрд руб., позволит покупателю закрепиться на рентабельном рынке, перспективы которого аналитики связывают с экспортом.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бизнес «Юга Руси» в рамках сделки может оцениваться примерно в 40 млрд рублей

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Бизнес «Юга Руси» в рамках сделки может оцениваться примерно в 40 млрд рублей

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Действующие в интересах экс-главы Минсельхоза Александра Ткачева, владельца Агрокомплекса им. Н. И. Ткачева структуры планируют приобретение ГК «Юг Руси», основного производителя подсолнечного масла в РФ, рассказали четыре источника “Ъ”, знающие о сделке.

По словам одного из них, в группе уже сменилось руководство.

По данным ЕГРЮЛ, 30 августа гендиректором головных структур группы ООО «МЭЗ Юг Руси» и ООО «Юг Руси» стал Камиль Музафаров. На посту главы «Юга Руси» он сменил Дмитрия Кислова, сына основателя и владельца группы Сергея Кислова.

В июле Камиль Музафаров учредил в Москве ООО «Ресурс» с основным видом деятельности «холдинговые компании». Эта структура и может стать покупателем «Юга Руси», отмечают источники “Ъ”. Как следует из ЕГРЮЛ, 20 июля 100% «Ресурса» были заложены в Московском кредитном банке (МКБ), а 21 июля в залог МКБ перешла доля «Юга Руси» в «МЭЗ Юг Руси».

Управляющий директор Peregrine Capital Дмитрий Габышев говорит, что «Ресурс», «судя по всему, привлекает деньги от банка, передавая в залог доли, но, так как у пустой компании нет активов, банк получает в залог и доли в покупаемой структуре».

В ГК «Юг Руси» заверили, что смена гендиректора связана с «обычной ротацией менеджмента».

Гендиректор Агрокомплекса им. Н. И. Ткачева Евгений Хворостина, пресс-служба холдинга и МКБ оперативно не ответили на вопросы “Ъ”. Связаться с «Ресурсом» и Камилем Музафаровым не удалось.

«Юг Руси» объединяет девять маслозаводов, элеваторы, портовый терминал в акватории Азово-Черноморского бассейна. Портфель брендов включает марки «Золотая семечка», «Злато», «Аведовъ» и др. В сезоне 2021/22 года «Юг Руси» обеспечивал 12% выпуска сырого подсолнечного масла и 28% бутилированного, сказано в отчете «Русагро». По имеющимся у “Ъ” данным участников рынка, в минувшем сезоне «Юг Руси» был крупнейшим экспортером масла, отгрузив более 399 тыс. тонн. Группа также занимается экспортом зерна.

Агрокомплекс им. Н. И. Ткачева уже называли бенефициаром сделок, в которых участвовали формально не связанные с холдингом структуры. Так, в 2022 году владельцем агробизнеса чешской PPF Group стало принадлежавшее тогда Евгению Свистуле ООО «Земельный резерв», а «Юг Руси» продал сельхозземли ООО «Агротехнологии» Андрея Шейкина. С тех пор «Агрокомплекс» публиковал на HeadHunter вакансии в структуры «РАВ Агро» и бывшие структуры «Юга Руси».

По словам источника “Ъ”, бизнес «Юга Руси» в рамках сделки может оцениваться примерно в 40 млрд руб. без учета долга.

Для «Агрокомплекса» это могут быть инвестиции в рынок, где холдинг пока не был заметно представлен.

Сегодня, по собственным данным, холдинг занимает вторые места в РФ по выпуску молока и риса и пятые — по производству мяса и сахара. BEFL оценивает земельный банк холдинга на май этого года в 1,1 млн га. В 2022 году выручка «Агрокомплекса» выросла на 9,9%, до 78,9 млрд руб., чистая прибыль увеличилась на 24,3%, до 10,68 млрд руб. год к году.

Директор «Совэкона» Андрей Сизов говорит, что рентабельность маслозаводов остается отличной, производство масла идет рекордными темпами с учетом хорошего предложения сырья из-за заградительных пошлин на вывоз подсолнечника.

Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько отмечает, что заводы «Юга Руси» «могут быть уже не самыми новыми, но отличаются удачным расположением». Привлекательности добавляет и наличие зернового и масличного терминала, что позволяет выстраивать хорошую экспортную программу, добавляет господин Рылько. Внутренний рынок, отмечает господин Сизов, для такого бизнеса может быть менее интересным из-за «стагнации спроса и рисков госрегулирования цен».

Анатолий Костырев