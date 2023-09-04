На Ставрополье в суд передано уголовное дело организаторов подпольных казино

Следственное управление СКР по Ставропольскому краю передало в суд материалы уголовного дела против 46 российских граждан, участвовавших в организации подпольных казино на территории Ставрополья и Черкесска. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В зависимости от степени участия и роли фигурантам предъявлены обвинения в организации преступного сообщества (ч. 1 ст. 210 УК РФ) и проведении азартных игр с использованием игрового оборудования с извлечением дохода в особо крупном размере ( п.п. «а», «б» ч. 3 ст. 171.2 УК РФ).

По версии следствия, с 2016 по 2018 годы участники преступного сообщества организовали семь подпольных казино в Ставрополе и три — в Черкесске. В этих местах проводили азартные игры с использованием интернета.

За два года обвиняемые успели заработать 12 млн руб. Для работы в заведениях было привлечено 40 человек, которые работали администраторами, охранниками и техниками.

«В ходе расследования проведены обыски в нелегальных игорных заведениях, по месту жительства обвиняемых, изучен большой объем документации и информации с электронных носителей, проведены судебно-компьютерные экспертизы. Объем уголовного дела составил 366 томов»,— сообщили в пресс-службе СУ СКР по Ставропольского края.

Имена и фамилии обвиняемых в сообщении не уточняются.

Анастасия Назарова